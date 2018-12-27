27 декабря состоялось открытие спортивно-оздоровительного клуба Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в открытии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров отдал рапорт главе государства.
Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия спортивно-оздоровительного клуба, ознакомился с созданными здесь условиями.
Кямаледдин Гейдаров проинформировал Ильхама Алиева о созданных в спортивно-оздоровительном клубе условиях.