Девятилетний мальчик вызвал полицию из-за того, что ему не понравились рождественские подарки.

Как передает Лента.ру, инцидент произошел в немецком городе Цетель. Полицейские приехали на вызов и обнаружили очень сердитого мальчика, который пожаловался им на неправильные подарки. Он пояснил, что получил на Рождество совсем не то, что хотел.

Офицеры сравнили список пожеланий ребенка с тем, что лежало под елкой, и не нашли ни одного совпадения. Они успокоили мальчика и объяснили ему, что Санта-Клаус в своем почтенном возрасте стал рассеянным и перепутал подарки.

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