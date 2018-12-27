Бывший босс гангстеров-якудза 60-летний Кэйдзо Окамото и его сообщник, 67-летний экс-финансист Хироя Суэмори были повешены в четверг в Японии в тюрьме города Осака. Их приговорили к смерти за двойное убийство, которое было совершено в 1988 году. Об этом сообщает телеканал NHK.

Преступники похитили тогда и убили президента инвестиционной компании и его секретаря. Сообщники захватили у своих жертв 100 млн иен (более $900 тыс.), а тела убитых забетонировали в фундаменте строившегося дома.

Казнь совершена по приказу министра юстиции Такаси Ямаситы.

При правительстве премьера страны Синдзо Абэ привели в исполнение уже 36-й смертный приговор. В июле, в частности, повесили 13 боевиков и руководителей экстремистской секты «Аум Синрикё», в том числе ее основателя Тидзуо Мацумото, который известен под именем Сёко Асахара. Их казнили за организацию серии убийств, включая газовую атаку в метро Токио в марте 1995 года. Тогда погибли 13 человек.

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