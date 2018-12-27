Страны, входящие в Лигу арабских государств (ЛАГ), рассматривают возможность принятия в качестве члена Сирию, спустя восемь лет после ее исключения из альянса, сообщает в среду британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

«Источники сообщают, что в определенный момент в следующем году Башара Асада пригласят на переговоры для того, чтобы он вновь занял свое место среди глав стран ЛАГ», — пишет издание.

Против повторного принятия Дамаска в альянс выступают США.

«Все больше членов из 22 стран ЛАГ соглашаются с тем, что Сирия должна быть вновь принята в альянс, однако Соединенные Штаты оказывают давление, как на Эр-Рияд, так и на Каир, чтобы отложить необходимое голосование», — подчеркивает The Guardian.

В ноябре 2011 года ЛАГ приостановила участие Сирии в деятельности организации, посчитав неприемлемым применение насилия против демонстрантов со стороны правительства.

В ЛАГ, которая в 1945 году объединила арабские государства, в настоящий момент входят 22 государства-члена.

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