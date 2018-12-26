Удары Израиля по району Дамаска являются грубым нарушением суверенитета страны и резолюций Совета Безопасности ООН. Об этом заявили в пресс-службе МИД России.

Дипломаты указывают, что вечером 25 декабря шесть израильских самолётов нанесли удар по окрестностям Дамаска, находясь в воздушном пространстве Ливана.

Как отмечается, Сирии нанесён материальный ущерб, трое военнослужащих получили ранения.

«Примечательно, что из запущенных израильтянами 16 управляемых авиационных бомб 14 были сбиты ПВО Сирии. Обращает на себя внимание, что авиаудары в очередной раз осуществлялись израильской авиацией «под прикрытием» гражданских самолётов, направлявшихся на посадку в аэропорты Дамаска и Бейрута», — говорится в сообщении.

В МИД России выразили «самую серьёзную озабоченность» самим фактом нанесения ударов и тем, как они были произведены.

«Налицо грубое нарушение суверенитета Сирии и положений резолюций СБ ООН, включая резолюцию 1701», — добавили в ведомстве.

Minval.az