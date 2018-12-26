Накануне Елизавета II вместе со своими родными побывала на традиционной рождественской службе, прошедшей в церкви святой Марии Магдалины. Королева и принц Эндрю приехали на службу на автомобиле, в то время, как другие представители королевской семьи шли до церкви пешком, позируя публике и репортерам.

С особым интересом собравшиеся обсуждали появление принца Уильяма и Гарри с их женами. Во-первых, каждый новый выход в свет Кэтрин и Меган всегда детально разбирается модными экспертами, ведь герцогини являются иконами стиля. А, во-вторых, собравшимся репортерам было интересно понаблюдать за общением двух монарших особ. Дело в том, что уже пару месяцев главной темой в британской прессе является обсуждение конфликта Кэтрин и Меган…

Как пишут мировые СМИ, если этот конфликт и существует, то на время новогодних праздников герцогини заключили перемирие. По дороге на службу Кэтрин и Меган шли рядом друг с другом, увлеченно болтая о чем-то. Они много шутили и улыбались. Говорят, что их заставила помириться королева, которая была очень рассержена ссорой двух представительниц династии.

Любопытно и то, что в своей поздравительной речи королева, перечисляя главные события 2018 года, на первое место поставила женитьбу принца Гарри и только затем сказала о рождении третьего ребенка принца Уильяма. Многие уверены, что таким образом Елизавета II показала, что в конфликте двух герцогинь занимает сторону Меган.

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