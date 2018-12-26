Разработка газового месторождения Тус в северо-восточной иранской провинции Хорасан-Резави поможет поднять региональную экономику и стабилизировать энергоснабжение северных и восточных районов.

Об этом заявил управляющий директор компании «Iran Central Oil Fields Company» Рамин Хатами, пишет«Иран.ру»

ICOFC и «Petropars Company», дочерняя компания Национальной иранской нефтяной компании, подписали меморандум о взаимопонимании по разработке данного месторождения, сообщает ILNA.

Газоносное поле находится в 100 километрах к северо-востоку от Мешхеда. Оно было обнаружено 10 лет назад, но добыча газа на этом месторождении еще не началась. На данный момент на месте вырыт только разведочный колодец.



Minval.az