«В скором времени в Туристическом центре «Шахдаг» начнут работать ночной клуб, кинотеатр, расширятся не относящиеся к горнолыжным услуги».

Об этом Report сообщил новый председатель правления ЗАО «Туристический центр «Шахдаг» Роддерих Марк Леффлер.

«У нас две основные цели: превратить это место в хороший туристический центр и привлечь больше туристов в этот красивый уголок Азербайджана. Когда вы ознакомитесь с центром, вы увидите, что у нас много услуг. Кроме того, у нас есть планы на летний сезон. Мы хотим, чтобы этот комплекс функционировал в течение всего года. Потому что есть сферы, которые способствуют занятости людей», — сказал он.

Minval.az