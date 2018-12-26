27 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Утром местами ожидается слабый туман, изморось, вечером есть вероятность осадков. Временами усиливающийся северо-западный ветер во второй половине дня сменится северо-восточным ветром.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 3-5, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 762 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность составит 65-75%.

В районах Азербайджана завтра местами возможны дожди. В отдельных местах интенсивные осадки, в горных и предгорных районах прогнозируется снег. Местами возможен туман. Ожидается местами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 2-6, днем 8-11 градусов тепла, в горах ночью ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 3-6 градусов тепла.

МЭПР предупреждает, что в Баку и на Абшеронском полуострове 27-28 декабря временами ожидается усиление северо-западного ветра, возможны осадки. Температура воздуха в сравнении с предыдущими днями опустится на 3-5 градусов.

27-28 декабря в районах Азербайджана прогнозируется нестабильная погода, временами возможны дожди, которые местами могут принять интенсивный характер. В горных и предгорных районах ожидается снег. Ожидается местами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха в сравнении с предыдущими днями опустится на 3-5 градусов.

Minval.az