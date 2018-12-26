Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас высказался против размещения в Европе ракет средней дальности с ядерными боеголовками. Об этом, как сообщает Deutsche Welle, Маас заявил в интервью агентству DPA.

По его словам, Германия выступит против подобных планов в случае разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Европа не должна превратиться в арену дебатов о наращивании вооружений. Размещение ракет средней дальности вызовет в Германии большое недовольство», — заявил он.

При этом Маас назвал наращивание ядерных вооружений ошибочным ответом.

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