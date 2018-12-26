Хирург из города Горакхпур в Индии Дхармендра Пратап Сингх убил свою бывшую жену Ракхи Сриваставу, столкнув с утёса в Непале. В течение семи месяцев мужчина обновлял её аккаунты в социальных сетях, чтобы друзья и родственники не заподозрили неладное, передает «Лайф» со ссылкой на Times of India.

Изначально для допроса был задержан второй муж погибшей. Его заподозрили в причастности к исчезновению супруги после того, как родственники женщины обратились в полицию с заявлением о её пропаже.

Установить причастность первого мужа погибшей к её смерти удалось благодаря детализации телефонных разговоров. Как оказалось, тело женщины было найдено в Непале ещё в начале июня. Сингх стал главным подозреваемым и после длительного допроса сознался в убийстве бывшей жены.

По словам мужчины, поводом для расправы стал шантаж со стороны Сриваставы, которая хотела получить деньги и имущество. После убийства Сингх продолжал обновлять социальные сети погибшей, поэтому её родственники считали, что она жива.

Доктор и два его сообщника были арестованы, сейчас они находятся в тюрьме.

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