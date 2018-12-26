Жителю индонезийского острова Суматра пришлось выбирать, кого из родственников спасти от цунами.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Волна накрыла дом 46-летнего Удина Ахока (Udin Ahok) вскоре после того, как он лег спать. Мужчина проснулся и бросился на помощь 70-летней матери и своему годовалому ребенку, но увидел, что вода уносит жену.

Он успел вытащить ее в безопасное место. Они остались живы и попали в одно из убежищ, куда эвакуировали жителей наиболее пострадавших от цунами районов Индонезии. Позднее тела матери и сына Ахока нашли под завалами мусора. «У меня не было времени, чтобы спасти мать и сына», — говорит мужчина. — Я так об этом жалею».

Цунами высотой от двух до шести метров обрушилось на Индонезию 22 декабря. В результате погибли не менее 429 человек, еще 150 считаются пропавшими без вести. Вода разрушила свыше 600 зданий и повредила более 400 кораблей и лодок.

Minval.az