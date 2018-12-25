Иранские вооруженные силы ежесекундно следят за действиями кораблей ВМС США, которые находятся в Персидском заливе, заявил командующий ВМС контр-адмирал Хабиболла Сайяри.

21 декабря впервые после одностороннего выхода США из сделки по иранской ядерной программе в акваторию Персидского залива вошла авианосная ударная группа ВМС США. Ее возглавляет американский авианосец «Джон Стеннис».

Х.Сайяри сообщил агентству ИРНА, что Иран внимательно следит за любыми передвижениями в «зоне нашего региона». «У региона, в котором мы находимся, есть свой владелец», — подчеркнул адмирал.

По его словам, Иран не допустит никаких движений в своих территориальных водах.

Говоря о региональной ситуации, он отметил, что безопасность в регионе может быть гарантирована только странами региона. «Нам не нужно, чтобы кто-то другой обеспечивал нам безопасность», — сказал иранский контр-адмирал.

По его словам, те, кто заходит в регион под предлогом обеспечения безопасности, сами создают угрозу безопасности, добавив, что отсутствие безопасности в Ираке, Сирии и Афганистане является тому примером. «Если эти иностранцы покинут регион, люди, живущие в регионе, сами будут знать, как позаботиться о нем», — сказал командующий ВМС Ирана.

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