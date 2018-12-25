Компания из Карачаево-Черкесии (КЧР), занимающаяся производством косметики по стандартам халяль, подписала во вторник контракт на $500 тыс. на поставку продукции в Азербайджан в 2019 году, сообщил ТАСС руководитель Центра поддержки предпринимательства КЧР Артур Езаов.

«Отрадно, что работа нашего центра, в частности, направленная на поддержку экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, уже в первый год дала хорошие результаты. Только компания Pure Production, производящая халяльную косметику, в рамках организованных нами бизнес-сессий в страны СНГ подписала несколько контрактов. Сегодня очередной из них на полмиллиона долларов США заключен в ходе визита в Карачаево-Черкесию бизнесменов из Азербайджана», — сказал Езаов.

Он отметил, что всего в 2018 году по итогам выездных встреч представителей малых и средних предприятий КЧР с бизнесменами Азербайджана, Грузии и Казахстана подписано 20 контрактов на общую сумму более 100 млн рублей. «Согласно достигнутым договоренностям, помимо косметики в эти страны предприниматели КЧР будут также поставлять продукты питания, стройматериалы и продукцию текстильной промышленности», — добавил собеседник агентства

Pure Production — единственный в КЧР производитель халяльной косметики. Компания впервые свою продукцию, которая сейчас включает 43 наименования, представила на рынке республики в ноябре 2017 года. Одна из особенностей косметики состоит в том, что она не тестируется на животных. Благодаря государственной поддержке она меньше чем за год вышла на рынки 17 регионов России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, а также начала поставки в Сингапур.

«Поставку в Азербайджан начнем в 2019 году. Сейчас ведутся также переговоры о сотрудничестве с компаниями Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Кувейта. Успешный старт и развитие нашей компании во многом обусловлены господдержкой, которая сейчас оказывается бизнесу в Карачаево-Черкесии», — сказал гендиректор компании Денис Брем.

Minval.az