Самый длинный в мире распечатанный на 3D-принтере бетонный мост появился в одном из инновационных парков Шанхая в городском районе Баошань. Как сообщает ТАСС, первые пешеходы смогли перейти по мосту, перекинутому через небольшой канал в парке.

Косметические работы на мосту пока продолжаются и будут завершены в ближайшее время. Сооружение спроектировано Строительным институтом при университете Цинхуа и инновационным парком «Залив мудрости» в Шанхае, где и расположен мост. Общая длина дугообразной конструкции составляет 14,1 метра, а ширина — 4 метра.

Сообщается, что он является современной копией моста Чжаочжоу в центральной провинции Хэбэй, история которого насчитывает около 1,4 тыс. лет.

В настоящее время, указывает издание, в мире существует еще два напечатанных на 3D-принтере действующих бетонных моста. Один расположен в Нидерландах (длина — 8 метров, ширина — 3,5 метра), а другой — в Испании. Длина второго — 12 метров, а ширина — 1,75 метра.

Minval.az