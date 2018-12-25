В американском городе Лайтхауз-Пойнт, штат Флорида, неизвестный благотворитель бросил в красное ведерко «Армии спасения» золотые монеты.

Как передает Лента.ру со ссылкой на South Florida Sun Sentinel, в ведерке для пожертвований нашли три золотых мексиканских песо. Их стоимость оценивается в 3,6 тысячи долларов. Каждая монета была завернута в отдельную долларовую купюру.

По словам представительницы местного отделения «Армии спасения», это не первое пожертвование такого рода. Кто-то каждое Рождество оставляет золотые монеты в красных ведерках, которые стоят в округе. В 2016 году там нашли пять монет, в 2017 году — три. Судя по привычке заворачивать их в купюры, их бросает один и тот же человек.

«Армия спасения» (Salvation Army) — международное христианское движение евангелического толка, история которого насчитывает более 150 лет. От других организаций подобного рода его отличает приверженность военной терминологии: во главе «Армии» стоит генерал, местные корпуса по всему миру организованы в командования, которые в свою очередь собраны в дивизии.

Организация больше ста лет собирает пожертвования для нуждающихся при помощи красных ведерок с прорезью в крышке. В 1982 кто-то впервые бросил туда золотую монету. С тех пор анонимные благотворители регулярно оставляют в них драгоценности и даже золотые зубы.

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