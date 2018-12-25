Национальная законодательная ассамблея Таиланда приняла решение разрешить использование, хранение, производство, импорт, экспорт и продажу марихуаны в медицинских целях.

Государственные ведомства, фармацевтические организации, медицинские и сельскохозяйственные институты, а также транспортные компании (включая международные), которые пожелают работать в этой сфере, должны будут обратиться за разрешениями в Министерство здравоохранения страны, сообщает ВВС.

Совет по контролю за оборотом наркотических средств выделит территории, на которых будет разрешено выращивание конопли для производства медицинской марихуаны.

На фоне волны легализации по всему миру крупные компании ищут возможности снижения себестоимости производства каннабиса. В силу мягкого климата и низкой стоимости труда Таиланд считается одним из наиболее благоприятных мест для выращивания и экспорта конопли.

Стоит отметить, что эта страна стала первой из государств Юго-Восточной Азии, которое решилось на этот шаг. Между тем, по оценкам аналитиков Zion, к 2024 году мировой рынок марихуаны вырастет до 62,9 млрд долларов.

Minval.az