Во вторник в Полицейской академии МВД состоялось открытие нового учебного здания.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Ильхам Алиев принял участие в открытии.

Министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов отдал рапорт главе государства.

Ильхам Алиев возложил цветы к возведенному на площади Полицейской академии памятнику Гейдару Алиеву.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие нового учебного здания, и ознакомился с созданными здесь условиями.

Затем было сделано фото на память.

Далее Ильхам Алиев посмотрел новые автомобили, приобретенные для служебного пользования.

Minval.az