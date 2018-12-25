Во вторник в Полицейской академии МВД состоялось открытие нового учебного здания.
Как сообщает пресс-служба главы государства, Ильхам Алиев принял участие в открытии.
Министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов отдал рапорт главе государства.
Ильхам Алиев возложил цветы к возведенному на площади Полицейской академии памятнику Гейдару Алиеву.
Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие нового учебного здания, и ознакомился с созданными здесь условиями.
Затем было сделано фото на память.
Далее Ильхам Алиев посмотрел новые автомобили, приобретенные для служебного пользования.