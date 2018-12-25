Правительство Ирака объявило Рождество официальным праздником в стране.

Как передает РИА Новости, об этом сообщается в заявлении кабмина в Twitter.

Рождество Христово – один из главных христианских праздников. Римско-католическая церковь отмечает Рождество по григорианскому календарю – в ночь на 25 декабря.

«Иракское правительство объявляет Рождество официальным праздником во всем Ираке. Счастливого Рождества всем нашим гражданам-христианам, всем иракцам и всем, кто празднует (Рождество — ред.) во всем мире», — говорится в заявлении.

Как сообщает телеканал Al-Arabia, христиане Ирака впервые празднуют Рождество в районах, освобожденных от террористической группировки «Исламское государство». До военной операции США в Ираке христианское население составляло около 1,5 миллиона человек и уменьшилось до 300 тысяч.Телеканал добавляет, что 10 декабря текущего года Патриарх Вавилона Халдейского и архиепископ Багдадский Луис Рафаэль I Сако обратился к главе Совета представителей (парламента) Мухаммеду аль-Хальбуси с просьбой признать Рождество официальным выходным днем в Ираке.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в декабре 2017 года объявил о победном завершении войны против ИГ, но позднее отмечал, что необходима борьба с так называемыми «спящими» ячейками.

Minval.az