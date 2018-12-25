Правительство Японии принимает все возможные меры для того, чтобы отмеченная на острове Хонсю вспышка свиной холеры не распространилась дальше по стране.

Как передает ТАСС, об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

«Заинтересованные ведомства и органы местного самоуправления, — сказал он, — ужесточают контроль за карантином в зоне заболевания. Мы делаем все, чтобы не допустить его расползания».

Ранее во вторник подразделения ВС Японии были выдвинуты в окрестности города Сэки в префектуре Гифу центре главного острова страны Хонсю, где им приказано оказать помощь экстренному забою примерно 7,5 тыс. свиней. Тем самым власти пытаются помешать дальнейшему распространению в стране свиной холеры, передает информационное агентство Kyodo. По его данным, выявлены уже шесть заболевших свиней, а также один дикий кабан.

В связи со случившимся в канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб.

В предыдущий раз крупная вспышка свиной холеры произошла в Японии в префектуре Кумамото на юго-западе страны в 1992 году. Тогда ее удалось подавить, а в 2007 году в стране было объявлено о полном уничтожении этого заболевания. Оно поражает свиней и кабанов, однако, как утверждают японские власти, не представляет опасности для людей.

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