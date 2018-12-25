США не добьются своих целей, несмотря на то, что санкции Вашингтона против Тегерана оказывают негативное воздействие на уровень жизни в Иране.

Как передает ТАСС, об этом во вторник заявил президент республики Хасан Роухани.

«Санкции влияют на уровень жизни людей, однако нет сомнений, что США потерпят поражение, а правительство [Ирана] при поддержке парламента, народа и духовного лидера справится с трудностями», — приводятся слова Роухани на его официальном сайте. Политик также добавил, что «главная задача американского заговора и санкционного давления — поставить Исламскую Республику на колени».

Он подчеркнул, что ограничительные меры США «нарушают все международные соглашения и направлены напрямую против иранского народа, населения региона и международных компаний». «Они хотят, чтобы иранский народ потерял веру в будущее страны и нашей политической системы и убедился в неэффективности государства», — отметил он. По словам Роухани, США стремятся убедить людей, что «правительство Ирана не может контролировать ситуацию в стране».

В последние месяцы в Иране наблюдалось обострение экономической ситуации, самым ярким проявлением которой стала резкая девальвация национальной валюты. Этот процесс ускорился после того, как президент США Дональд Трамп весной объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий, который ограничивал ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

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