Действующий губернатор штата Пуэбла в Мексике Марта Эрика Алонсо погибла в понедельник при катастрофе вертолета.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на канал Televisa, Алонсо летела в вертолете с двумя членами экипажа и своим супругом, сенатором Рафаэлем Морено Валье, который ранее также руководил этим штатом. По данным телеканала, он тоже погиб.

Вертолет направлялся в Мехико и упал через 10 минут после взлета. На опубликованных в сети фотографиях видно, что после падения на кукурузное поле вертолет загорелся.

Как сообщил министр безопасности Мексики Альфонсо Дурасо, причиной падения вертолета стала техническая неисправность. Он не исключил, что на борту мог находиться и пятый пассажир.

Алонсо стала губернатором от Партии национального действия. Свою должность она заняла лишь 14 декабря.

Fuentes del gobierno de Puebla confirmaron el desplome de la aeronave donde viajaban Martha Érika Alonso y Rafael Moreno Valle https://t.co/jCbN8u2OSs pic.twitter.com/bugJjfzaYh — El Universal (@El_Universal_Mx) 24 декабря 2018 г.

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