Власти Барселоны в понедельник усилили меры безопасности в городе после того, как госдепартамент США предупредил об угрозе терактов в городе во время рождественских и новогодних каникул.

«Мы работаем с этой информацией. Мы серьезно подходим к любым угрозам, по всем из них ведем расследования», — заявил в интервью каталонскому радио министр внутренних дел Каталонии Микель Буч, не уточнив, какие конкретно меры предпринимаются.

В то же время источники испанской газеты «Паис» в полиции сообщили, что правоохранительные органы разыскивают 30-летнего выходца из Марокко, у которого есть права на управление автобусом. А издание «Эль периодико де Каталунья» сообщило, что полиция предупредила об опасности наезда автобуса на пешеходов в Барселоне.

Накануне госдепартамент США в Twitter опубликовал предупреждение о возможной подготовке теракта в Барселоне во время рождественских и новогодних праздников.

«Будьте осторожнее в зонах автомобильного движения, в том числе там, где ездят автобусы в районе Барселоны Рамбла во время Рождества и Нового года. Террористы могут совершить нападение без предупреждения, выбирая мишенями туристические места, транспортные развязки или другие общественные места», — говорилось в сообщении консульского подразделения госдепартамента США.

Minval.az