В рождественском обращении к британским военным премьер-министр Тереза Мэй отметила их роль в защите наших вод и неба от российского вторжения, сообщает Sky News.

Премьер высоко оценила заслуги военных в ситуации в Солсбери, где они занимались очисткой местности от следов нервно-паралитического вещества «Новичок», использованного для отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в начале марта.

Также Мэй поблагодарила армию за усилия по укреплению мощи союзников Великобритании в Восточной Европе и за участие в антитеррористической коалиции, которая противостоит «Исламскому государству» в Сирии.

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