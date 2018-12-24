Международный альянс «Азербайджан-Украина» выпустил почтовую марку, приуроченную ко Дню рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава альянса Эльмар Мамедов.

«Почтовая марка, посвященная президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, выпущена по инициативе международного альянса «Азербайджан — Украина». В оборот марка выпущена с 24 декабря 2018 года», — сказал Э.Мамедов.

По его словам, выпуск марки приурочен ко Дню рождения И.Алиева.

«На совете высшего руководства международного альянса «Азербайджан-Украина» единогласно поддержали идею о выпуске этой марки. Почтовая служба и ее важнейший атрибут — почтовая марка, исторически во всем мире являются неотъемлемыми символами государства, его независимости и суверенитета, а выпуск марки в честь президента Азербайджана И.Алиева на территории Украины лишний раз подтверждает то, насколько Азербайджан важен для Украины как стратегический партнер», — отметил он.

Глава альянса также отметил, что возглавляемая им организация выпустила марку в честь национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова.

«По инициативе альянса Укрпочта выпустит 100 марок с изображением М.Ибрагимова. Нашей целью является увековечение памяти достойного сына Азербайджана, проявившего доблесть и мужество в ходе несения боевого дежурства в зоне карабахского конфликта»,- добавил глава альянса.

Minval.az