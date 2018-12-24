Президент Турции Тайип Эрдоган заверил президента США Дональда Трампа, что уничтожит то, что могло остаться от группировки ИГ в Сирии.

Об этом Трамп рассказал в воскресенье в своем Twitter.

«Президент Турции Эрдоган решительно проинформировал меня, что вырвет с корнем все, что осталось от ИГ в Сирии, <…> а он человек, который может сделать это, плюс Турция [находится] прямо «по соседству». Наши военные идут домой!» — написал Трамп.

Президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря о выводе американских военнослужащих из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над ИГ в Сирии одержана. По словам американских официальных лиц, вывод войск численностью более 2 тыс. человек займет от 60 до 100 дней.

Minval.az