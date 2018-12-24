Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива в Индонезии, возросло до 281, сообщает издание Straits Times.

Как передает РИА Новости, количество пострадавших увеличилось до 1016 человек, 57 числятся пропавшими без вести.

Волны цунами обрушились на побережье Зондского пролива на западе Индонезии в субботу вечером. Разрушены оказались сотни домов и зданий.

По данным властей страны, цунами мог вызвать подводный оползень, начавшийся из-за активности вулкана Анак-Кракатау, в сочетании с необычно высокой приливной волной из-за полной луны.

У Индонезии пока нет системы раннего предупреждения о цунами, вызванных подводными оползнями или вулканами в море.

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