Президент США Дональд Трамп подтвердил, что решил отменить поездку во Флориду на рождественские каникулы, так как намерен продолжить в Вашингтоне работу над утверждением бюджета, сообщили в воскресенье в Белом доме.

«В связи с приостановкой работы федеральных структур президент останется в Вашингтоне. Первая леди вернётся в столицу из Флориды, чтобы встретить Рождество с мужем», — говорится в заявлении представителя Белого дома Сары Сандерс.

Изначально Д.Трамп планировал провести 16 дней на своей вилле во Флориде.

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