Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху критикует Турцию в попытке отвлечь общественное внимание от скандального коррупционного расследования в свой адрес, уверен пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

«Выпады в адрес Анкары не помогут Нетаньяху. Израиль не сможет скрыть последствия политики оккупации земель Палестины и притеснений палестинцев», — написал Ибрагим Калын на своей странице в Twitter.

Калын отметил, что Нетаньяху серьезно обеспокоен заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

Президент Турции не станет молчать, подчеркнул в данной связи пресс-секретарь Эрдогана.

Minval.az