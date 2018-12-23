Цунами, которое обрушилось на западное побережье Индонезии в субботу вечером, унесло жизни 168 человек, сообщило индонезийское Национальное управление по стихийным бедствиям, сообщает Интерфакс.

745 человек пострадали, 30 пропали без вести.

Представитель ведомства Супоро Пурво Нугрохо проинформировал, что волны, по предварительным результатам исследований, были вызваны подвижкой дна в результате извержения вулкана Каракатау.

По информации управления, разрушены десятки домов на побережье, пострадали, в том числе здания туристических отелей.

По оценкам властей, число жертв стихийного бедствия будет возрастать.

Minval.az