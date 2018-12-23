Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон оказался замешан в скандале после того, как его обвинили в том, что он начал кампанию с целью сместить премьер-министра Соединенного Королевства Терезу Мэй, пишет газета The Times.

По данным издания, «заговор» Уильямсона был раскрыт после того, как один из посетителей ресторана в отеле Beaumont подслушал разговор министра и двух его друзей, обедавших в заведении.

По словам собеседника газеты, это произошло 18 декабря — спустя всего пять дней после того, как провалилась попытка вынести Мэй вотум недоверия.

Главное недовольство однопартийцев Мэй было связано с ее уступками в переговорах с ЕС по Brexit.

Источник Times утверждает, что Уильямсон хвастался своими планами устранить других конкурентов, претендующих на кресло премьер-министра, в частности министра внутренних дел Британии Саджида Джавида и министра иностранных дел Джереми Ханта.

«Я могу победить Саджа и Джереми», — приводит слова Уильямсона другой источник Times.

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