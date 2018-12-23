В Швейцарии закрыли дело об обнаружении около 135 тыс. евро в туалетах Женевы. Купюры находили в банке UBS и близлежащих кафе, а также пиццерии, сообщает Bloomberg со ссылкой на газету Tribune de Geneve.

При устранении засора в туалете отделения банка UBS, там были обнаружены поврежденные и смытые купюры номиналом 500 евро на сумму 40 тысяч евро. Деньги в туалетах также нашли сотрудники близлежащих кафе.

Так, в тот же день в булочной неподалеку выловили 8,5 тыс. евро, а той же ночью уборщица кафе нашла в туалете 26 тыс. евро.

Самый большой «улов» был обнаружен месяц спустя, когда сотрудники пиццерии по соседству с банком нашли 60 тыс. евро.

После длительного расследования и поиска ответственных за попытку уничтожения купюр, прокуратура постановила, что нашедшие деньги могут оставить их себе.

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