Пресс-секретарь президента Азербайджана Азер Гасымов опроверг утверждения, изложенные в публикации в британской The Guardian о якобы причастности к операциям по отмыванию денег членов семьи Ильхама Алиева.

«Могу сказать только одно: опубликованные в газете The Guardian сведения о членах семьи президента полная ложь, вымысел, клевета» — сказал он в интервью BBC.

По его словам, подобные публикации были и ранее, но они не нашли своего подтверждения.

«Эти публикации не более чем провокация, клевета и очернительная кампания против Азербайджана. Это ни что иное как давление на Азербайджан, в то время как он усиливает свои отношения с соседями», — заявил А. Гасымов.

Minval.az