Решение американского президента Дональда Трампа о выводе войск из Сирии создает неопределенную ситуацию, считает глава МИД Испании Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

«Неожиданное решение президента Трампа вывести американские войска из Сирии ставит некоторые вопросы и создает неопределенность. С одной стороны, полный разгром джихадистского терроризма на сирийской территории — далеко не свершившийся факт, и, как следствие, возникают серьезные сомнения, как будет продолжать действовать коалиция против ИГ. С другой, новая ситуация может осложнить процесс, который пытается привести в действие ООН. Кроме того, возникают вопросы об изменении присутствия России и Ирана в стране — с вытекающими геостратегическими последствиями», — говорится в сообщении Борреля на его странице в Twitter.Он также заявил, что подобные ситуации говорят о «необходимости настоящей стратегической автономии Европы», при этом он не ставит под сомнение важность НАТО.

Боррель также считает, что уход в отставку министра обороны Джеймса Мэттиса «создает существенный пробел».

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