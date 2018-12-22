Испанская служба спасения на море дала разрешение судну Open Arms, которое находится в международных водах в центральной части Средиземного моря с более чем 300 мигрантами на борту, зайти в территориальные воды Испании, сообщило испанское правительство, передает РИА Новости.

За последние несколько суток активисты гуманитарной организации Proactiva Open Arms, которой принадлежит судно, подняли на борт мигрантов с трех лодок, направлявшихся из Ливии в Европу. Среди спасенных — беременные женщины и несовершеннолетние. Все они отплыли от ливийского прибрежного города Хомс.

Судно, ходящее под испанским флагом, запросило ближайшие страны — Ливию, Италию, Мальту, Францию, Тунис — о предоставлении безопасного порта. Мальта ответила отказом, но отправила вертолет, на котором в субботу был эвакуирован ребенок, которому всего несколько дней, и его мать. Кадры эвакуации размещены на странице Open Arms в Twitter. Глава МВД Италии Маттео Сальвини написал в Twitter, что итальянские порты для судна закрыты. «Для торговцев людьми и тех, кто им помогает, лафа закончилась», — заявил Сальвини. Остальные страны ответа не дали.

Open Arms связалось со Службой спасения на море Испании, которая «в связи с отрицательным ответом или отсутствием ответа ближайших (к судну – ред.) портов, разрешило его переход в испанские территориальные воды», — пояснили источники в правительстве Испании.

С начала года через Средиземное море в Европу попали более 113 тысяч человек, по данным Международной организации по миграции. За аналогичный период 2017 года — более 168 тысяч, 2016-го — почти 360 тысяч. На пути к европейским берегам за 2018 год утонули 2242 человека.

Así comenzaba la noche en #OpenArms Más de 300 personas salvadas de una muerte segura en el mar. Si el frío se pudiera sentir en la imagen, la emergencia sería más fácil de entender. Sin puerto donde desembarcar y con la negativa de Malta para darnos comida. No es #Navidad #Med pic.twitter.com/Q2tzpa3wTS — Proactiva Open Arms (@openarms_fund) 22 декабря 2018 г.

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