Испанская служба спасения на море дала разрешение судну Open Arms, которое находится в международных водах в центральной части Средиземного моря с более чем 300 мигрантами на борту, зайти в территориальные воды Испании, сообщило испанское правительство, передает РИА Новости.

За последние несколько суток активисты гуманитарной организации Proactiva Open Arms, которой принадлежит судно, подняли на борт мигрантов с трех лодок, направлявшихся из Ливии в Европу. Среди спасенных — беременные женщины и несовершеннолетние. Все они отплыли от ливийского прибрежного города Хомс.

Судно, ходящее под испанским флагом, запросило ближайшие страны — Ливию, Италию, Мальту, Францию, Тунис — о предоставлении безопасного порта. Мальта ответила отказом, но отправила вертолет, на котором в субботу был эвакуирован ребенок, которому всего несколько дней, и его мать. Кадры эвакуации размещены на странице Open Arms в Twitter. Глава МВД Италии Маттео Сальвини написал в Twitter, что итальянские порты для судна закрыты. «Для торговцев людьми и тех, кто им помогает, лафа закончилась», — заявил Сальвини. Остальные страны ответа не дали.

Open Arms связалось со Службой спасения на море Испании, которая «в связи с отрицательным ответом или отсутствием ответа ближайших (к судну – ред.) портов, разрешило его переход в испанские территориальные воды», — пояснили источники в правительстве Испании.

С начала года через Средиземное море в Европу попали более 113 тысяч человек, по данным Международной организации по миграции. За аналогичный период 2017 года — более 168 тысяч, 2016-го — почти 360 тысяч. На пути к европейским берегам за 2018 год утонули 2242 человека.

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