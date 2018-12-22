Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с лидером Палестины Махмудом Аббасом обсудил перенос зарубежных дипмиссий в Израиле в Иерусалим, сообщил источник в администрации турецкого лидера в субботу.

«Президенты Турции и Палестины в субботу обсудили региональные события по телефону. Эрдоган и Аббас также обменялись мнениями о шагах различных стран по перемещению посольств в Иерусалим и обсудили, как предотвратить ошибочные шаги, которые будут препятствовать решению палестинского вопроса», — сообщил источник.

Эрдоган заявил Аббасу, что Турция продолжит поддерживать палестинский народ, отметил источник в администрации турецкого лидера.

Minval.az