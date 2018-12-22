Политолог призывает Запад восстать против «гнета» Кремля и устроить «энергетическую революцию». Возглавить ее, по его мнению, должны Франция и Германия.

«При помощи ядерной энергетики, возобновляемых источников энергии и американского природного газа Европа уже в течение нескольких лет может стать независимой», — утверждает Бланк. При этом он не объяснил, почему закупки американского голубого топлива не приведут к контролю Соединенных Штатов над европейскими странами.