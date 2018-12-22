Сотрудник Института внешнеполитических исследований Стивен Бланк в статье для New York Post выразил опасения, что Европа попадет «под фактический контроль Кремля» из-за российского газа, сообщает РИА Новости.
Он утверждает, что «Северный поток — 2», который обходит традиционные пути поставок российского голубого топлива в Европу через Украину и Польшу, позволит Москве расширить свое «энергетическое влияние» на Западе. В то же время Киев, оказавшись отрезанным от газопровода, лишится «рычага давления на Россию», говорится в публикации.
Политолог призывает Запад восстать против «гнета» Кремля и устроить «энергетическую революцию». Возглавить ее, по его мнению, должны Франция и Германия.
«При помощи ядерной энергетики, возобновляемых источников энергии и американского природного газа Европа уже в течение нескольких лет может стать независимой», — утверждает Бланк. При этом он не объяснил, почему закупки американского голубого топлива не приведут к контролю Соединенных Штатов над европейскими странами.