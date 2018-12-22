Родственники студента из Соединённых Штатов Отто Уормбиера, умершего после заключения в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР), потребовали от кабинета министров Северной Кореи 2,5% Валового внутреннего продукта (ВВП) за 2015 год. Это составляет около 1 миллиарда в американской валюте, сообщает NBC News.

Студент американского высшего учебного заведения отправился в туристическую поездку в КНДР, где без разрешения сорвал на память пропагандистский плакат. За это в марте 2016 года его приговорили к 15 годам трудовых лагерей.

Как отмечается, через некоторое время после вынесения приговора студент впал в кому. В ней он пробыл более года. 13 июня нынешнего года молодой человек был освобождён и выслан самолетом в Цинциннати. Там, находясь в клинике, Уормбиер скончался.

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