Люди, одетые в желтые жилеты, сломали камеру съемочной группы французского телеканала BFMTV в то время, как журналисты освещали перекрытие автодороги А47 во Сен-Шамоне (департамент Луара, запад страны). Об этом в субботу сообщает AFP.

По словам корреспондента и оператора телеканала, приблизительно 20 «желтых жилетов» устроили с ним и двумя охранниками телеканала потасовку, в ходе которой была сломана камера. «Микрофоны были сорваны. Она не функционирует», — уточнил представитель телеканала, добавив, что один из охранников был легко ранен в руку.

Акции проходят и в других городах Франции. По сведениям агентства, утром манифестанты заблокировали франко-испанскую границу возле города Ле Булу (департамент Восточные Пиренеи), однако после вмешательства местных властей согласились ее снять. Как указывается, «желтые жилеты» пропускали легковые автомобили, но задерживали грузовики, которые, по их словам, везут во Францию вино по заниженным ценам.

Caméra cassée, journalistes agressés à côté de #StEtienne sur un rassemblement #giletsjaunes. Honteux ! Et si — tout simplement — on arrêtait de parler de ce mouvement ? 🤔 pic.twitter.com/qvSalGW55j — Jérémy Lannuzel (@JeremyLannuzel) December 22, 2018

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