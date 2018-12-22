Петиция против компании Walt Disney с требованием отказаться от авторских прав на фразу «хакуна матата» («ни о чем не беспокойся»), звучащую в мультфильме «Король лев», набрала более 100 тысяч подписей.

Как сообщают «Ведомости», несмотря на то, что мультфильм вышел в 1994 году, а авторские права на фразу компания получила в 2003-м, скандал разгорелся только теперь. Вероятнее всего, он обусловлен планами выпуска ремейка мультфильма.

В петиции подписанты заявляют, что мультипликаторы незаконно заимствовали фразу на языке суахили, используемом примерно 150 млн человек в Кении, Танзании, Уганде, Демократической республике Конго, некоторых районах Мозамбика и ЮАР. Произошедшее авторы петиции называли «колониализмом и кражей».

Minval.az