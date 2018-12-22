Число жертв взрыва, прогремевшего в субботу у президентского дворца в столице Сомали Могадишо увеличилось до 16 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее СМИ сообщили, что в результате подрыва машины со взрывчаткой в центре столицы, погибли не менее шести человек, 13 пострадали. После этого в столице прогремел еще один взрыв. Ответственность за атаку в столице взяла на себя радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» («Движение молодых моджахедов»).

По данным агентства, число жертв увеличилось до 16 человек, а пострадавших — превысило 20. Сообщается, что среди погибших — трое сотрудников базирующегося в Лондоне телеканала Universal TV.

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