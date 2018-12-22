Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении Рамиля Идрис оглу Усубова орденом «Шохрат» за многолетнюю плодотворную деятельность в правоохранительных органах в Азербайджане, передает Trend.

Minval.az