Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении Рамиля Идрис оглу Усубова орденом «Шохрат» за многолетнюю плодотворную деятельность в правоохранительных органах в Азербайджане, передает Trend.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении Рамиля Идрис оглу Усубова орденом «Шохрат» за многолетнюю плодотворную деятельность в правоохранительных органах в Азербайджане, передает Trend.
Дата: 2018/12/22 16:20
Раздел: Азербайджан
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