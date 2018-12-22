Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффи заявил, что администрация президента Трампа не стремится свергнуть президента Сирии Башара Асада. При этом дипломат отметил, что сирийскому лидеру вместе с российскими и иранскими коллегами необходимо создать «принципиально иную» атмосферу в стране.

Это, по словам представителя, является главным условием того, что США окажут финансовую помощь в восстановлении Республики после завершения восьмилетнего конфликта. Он оценил стоимость реконструкции в $300−400 млрд, сообщает news.ru со ссылкой на AlahedNews.

Ранее упоминалось о том, что США и Франция заметно разошлись в своих подходах к внешней политике на Ближнем Востоке. Французское руководство заявило, что не оставит северные районы Сирии вслед за анонсированным решением президента Трампа вывести американский контингент. У Парижа гораздо больше претензий к ситуации в Сирии, чем может показаться на первый взгляд.

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