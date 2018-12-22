В Азербайджане пересмотрено количество часов, выделяемых на преподавание предмета по начальной военной подготовке, сообщает Trend.

В связи с этим Кабинет министров внес изменения в «Положение о начальной военной подготовке молодежи». Согласно изменениям, на преподавание предмета начальной военной подготовки в общеобразовательных школах и средних специальных учебных заведениях выделены 140 часов.

Согласно решению, количество учебных часов для получающих в течение одного года начальное профобразование составит 40 часов, для получающих в течение трех лет техническое образование — 124 часа, для получающих в течение четырех лет высшее техническое образование — 140 часов.

Minval.az