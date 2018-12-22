Сотрудники службы безопасности Белого дома и правоохранительных органов «сняли» с главной рождественской ели страны мужчину, сообщает телеканал NBC 4.

Согласно сообщению, неизвестный взобрался на дерево, установленной на большой лужайке, именуемой Эллипсом. При этом он повредил часть праздничных огней.

На место прибыли сотрудники полиции, которые вступили в переговоры с мужчиной, уговаривая его спуститься вниз.

Когда неизвестный оказался на земле, выяснилось, что он находится в состоянии сильного «эмоционального расстройства».

Нарушитель отправлен на психиатрическую экспертизу. На данный момент не упоминается о том, будут ли ему предъявлены обвинения.

Minval.az