Ученые отмечают, что 2003 SD220 внешне напоминает фигуру бегемота, плывущего по реке.
В NASA астероид назвали «праздничным», поскольку он появился незадолго до католического Рождества, передают российские СМИ.
Ученые отмечают, что 2003 SD220 внешне напоминает фигуру бегемота, плывущего по реке.
В NASA астероид назвали «праздничным», поскольку он появился незадолго до католического Рождества, передают российские СМИ.
Дата: 2018/12/22 15:10
Раздел: Мир
Просмотров:
2
В связи с сохраняющейся непогодой запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником системы глобального позиционирования третьего поколения GPS
Родственники студента из Соединённых Штатов Отто Уормбиера, умершего после заключения в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР), потребовали от
Люди, одетые в желтые жилеты, сломали камеру съемочной группы французского телеканала BFMTV в то время, как журналисты освещали
В мексиканском городе Сьюдад-Виктория в редакцию Expreso была доставлена коробка с человеческой головой.
Сегодня в Иране казнен бизнесмен Хамидреза Бакери Дермани, также известный как »Лорд битума», сообщает агентство IRNA.
Петиция против компании Walt Disney с требованием отказаться от авторских прав на фразу »хакуна матата» (»ни о
Число жертв взрыва, прогремевшего в субботу у президентского дворца в столице Сомали Могадишо увеличилось до 16 человек,
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффи заявил, что администрация президента Трампа не стремится свергнуть президента Сирии Башара Асада.
Сотрудники службы безопасности Белого дома и правоохранительных органов »сняли» с главной рождественской ели страны мужчину, сообщает телеканал