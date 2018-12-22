В Белом доме заявили, что разговор президента США Дональда Трампа с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом не повлиял на решение вывести войска из Сирии. Об этом написал руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Гарретт Марки в Twitter.

Согласно информации АР, Эрдоган спросил у Трампа, почему американские войска до сих пор находятся в Сирии, если террористическая группировка «Исламское государство» побеждена на 99%. Глава Турции также якобы заверил Трампа, что с оставшимися террористами в Сирии Анкара способна разобраться сама, без участия США. После консультации с помощником по национальной безопасности Джоном Болтоном президент принял решение о выводе войск, чем, как утверждает агентство, сильно удивил и Болтона, и Эрдогана.

При этом сам Эрдоган накануне заявил, что Трамп принял решение по Сирии после разговора с ним.

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