В ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не понимает цели поддержки американскими властями курдских бойцов, пишет The Washington Post.

Эрдоган подчеркнул, что, по словам самого Трампа, террористическая организация «Исламское государство» была повержена. Он также задал вопрос о том, зачем в регионе продолжают находится около двух тысяч американских военных.

«Знаешь что? Забирай. Я ухожу», — сказал Трамп.

Отмечается, что детали разговора подтвердили несколько сотрудников администрации США.

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