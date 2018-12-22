США выделят Украине десять миллионов долларов в качестве дополнительной помощи после инцидента в Керченском проливе. Об этом говорится в заявлении представителя Госдепартамента Роберта Палладино.

Отмечается, что средства предназначаются «для дальнейшего наращивания военно-морского потенциала Украины».

«Мы делаем это совместно с Литвой и Великобританией, которые также планируют увеличить помощь Украине в области безопасности», − отметил дипломат.

Вашингтон также призвал Россию вернуть Украине задержанные суда и арестованных моряков, «держать Керченский пролив и Азовское море открытым для транзита в украинские порты и из них, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, включая территориальные воды».

25 ноября спецназ РФ захватил три корабля ВМС Украины в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, которые позже оказались под арестом.

Minval.az