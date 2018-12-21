Постпред США в ООН Никки Хейли в твиттере заявила, что потеряла голос из-за болезни. «Я проснулась утром и потеряла голос», — написала Хейли.
По ее словам, это порадует «многие страны». Она также отметила, что ее муж «любит подобное».
Постпред США в ООН Никки Хейли в твиттере заявила, что потеряла голос из-за болезни. «Я проснулась утром и потеряла голос», — написала Хейли.
По ее словам, это порадует «многие страны». Она также отметила, что ее муж «любит подобное».
Дата: 2018/12/21 23:22
Раздел: Мир
Просмотров:
74
В МИД Швеции подтвердили, что Москва высылает одного дипломата этой страны, сообщает пресс-служба шведского ведомства.
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио выступил за легализацию марихуаны, указав на экономические и социальные преимущества такой меры.
Приоритетами НАТО в условиях роста угроз в ближайшем будущем являются отношения с Россией, конфликт на Украине, терроризм
Отмечается, что Армения, сохраняя опирающийся на оккупацию статус-кво, проводит политику аннексии оккупированных территорий Азербайджана, в том числе Нагорного Карабаха, и намеренно стремится представить эти действия как самоопределение народов
Глава Европейского Совета Дональд Туск опубликовал в Twitter видеопоздравление с наступающими новогодними праздниками, в котором исполнил рождественскую
В Индии прошел рыбный дождь.
Житель Великобритании выиграл джекпот в £76 млн после того, как коллега и племянница заставили его проверить накопленные
Палата представителей Конгресса США приняла проект резолюции о временном бюджете, включив туда в том числе расходы на постройку стены
Facebook создаст криптовалюту, позволяющую пользователям переводить деньги при помощи приложения WhatsApp, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим