Постпред США в ООН Никки Хейли в твиттере заявила, что потеряла голос из-за болезни. «Я проснулась утром и потеряла голос», — написала Хейли.

По ее словам, это порадует «многие страны». Она также отметила, что ее муж «любит подобное».

Minval.az